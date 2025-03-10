Трямкин об «УГМК-Арене»: «Новая жизнь, новый дом. Я ждал этого 13 лет. Главное, чтобы мы играли хорошо»

Никита Трямкин высказался о новой арене «Автомобилиста».

10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.

– У игроков «Автомобилиста» праздничное настроение?

– Конечно. Новая жизнь, новый дом. Главное, чтобы мы играли хорошо.

– Как вам «УГМК-Арена» по техническим нюансам?

– Мы этого еще не прочувствовали, но быстро привыкнем. Думаю, проблем с адаптацией не возникнет. В марте еще есть матчи в регулярке, чтобы привыкнуть к дворцу.

– Насколько Екатеринбург ждал такую арену? Здесь и концерты можно проводить.

– Я ждал этого 12 лет. Или даже 13. Я давно слышал о новой арене в городе. И вот, наконец-то, она появилась. Все болельщики очень рады, будет доступно больше билетов, значит, теперь легче попасть на хоккей. А нам только остается радовать игрой.

– Что скажете о новом контракте с «Автомобилистом»? Срок – три года, что не так часто увидишь в КХЛ.

– Я благодарен руководству за доверие. Постараюсь оправдывать. По поводу трех лет – знаете, на меньший срок я бы и не хотел подписываться. Мне важна стабильность.

– В каком состоянии «Автомобилист» подходит к плей-офф?

– Прошлый плей-офф, когда мы дошли до третьего раунда, дал нам определенную уверенность. Но нам еще есть над чем работать, – сказал защитник «Автомобилиста » Никита Трямкин .