Трямкин об «УГМК-Арене»: «Новая жизнь, новый дом. Я ждал этого 13 лет. Главное, чтобы мы играли хорошо»
10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.
– У игроков «Автомобилиста» праздничное настроение?
– Конечно. Новая жизнь, новый дом. Главное, чтобы мы играли хорошо.
– Как вам «УГМК-Арена» по техническим нюансам?
– Мы этого еще не прочувствовали, но быстро привыкнем. Думаю, проблем с адаптацией не возникнет. В марте еще есть матчи в регулярке, чтобы привыкнуть к дворцу.
– Насколько Екатеринбург ждал такую арену? Здесь и концерты можно проводить.
– Я ждал этого 12 лет. Или даже 13. Я давно слышал о новой арене в городе. И вот, наконец-то, она появилась. Все болельщики очень рады, будет доступно больше билетов, значит, теперь легче попасть на хоккей. А нам только остается радовать игрой.
– Что скажете о новом контракте с «Автомобилистом»? Срок – три года, что не так часто увидишь в КХЛ.
– Я благодарен руководству за доверие. Постараюсь оправдывать. По поводу трех лет – знаете, на меньший срок я бы и не хотел подписываться. Мне важна стабильность.
– В каком состоянии «Автомобилист» подходит к плей-офф?
– Прошлый плей-офф, когда мы дошли до третьего раунда, дал нам определенную уверенность. Но нам еще есть над чем работать, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.
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