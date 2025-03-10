Ковальчук о благотворительном матче в Норильске: «Хоккей популяризируется благодаря таким инициативам «Норникеля» и Ночной лиги. Для меня большая честь выйти на лед с легендами»

Илья Ковальчук поделился ожиданиями от благотворительного матча в Норильске.

Игра состоится 14 марта во дворце спорта «Арктика». В матче также примут участие Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный и Алексей Морозов.

«Норильск – город, о котором я много слышал от легенд хоккея, а теперь с радостью приезжаю сюда впервые. Знаю, что это город трудовой доблести и больших хоккейных традиций.

Благотворительный матч, в котором буду принимать участие, – важное событие, оно объединяет разные поколения звезд и дарит настоящий праздник для всех любителей хоккея.

Для меня большая честь выйти на лед вместе с легендами, которые уже были на хоккейном Олимпе, когда я еще делал свои первые шаги в хоккее. Благодаря таким инициативам «Норникеля» и Ночной хоккейной лиги популяризируется хоккей, а юные спортсмены получают мощный импульс для своего развития», – сказал бывший игрок сборной России Илья Ковальчук.

Ковальчук, Могильный, Касатонов, Каменский и Морозов примут участие в благотворительном матче в Норильске