Коннор в 3-й раз набрал 80+ очков за сезон в НХЛ – 2-е место в истории «Виннипега» и «Атланты». Лидирует Ковальчук – 4 раза
Кайл Коннор набрал 80 очков за сезон и приблизился к рекорду Ильи Ковальчука.
28-летний форвард «Виннипега» отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:1).
Коннор в третий раз за карьеру преодолел отметку в 80 очков за сезон. По этому показателю он занимает второе место в истории «Атланты» и «Джетс», уступая только Илье Ковальчуку – 4 раза.
Напомним, «Виннипег» является правопреемником «Атланты» после переезда франшизы перед сезоном-2011/12.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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