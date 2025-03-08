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  • Коннор в 3-й раз набрал 80+ очков за сезон в НХЛ – 2-е место в истории «Виннипега» и «Атланты». Лидирует Ковальчук – 4 раза
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Коннор в 3-й раз набрал 80+ очков за сезон в НХЛ – 2-е место в истории «Виннипега» и «Атланты». Лидирует Ковальчук – 4 раза

Кайл Коннор набрал 80 очков за сезон и приблизился к рекорду Ильи Ковальчука.

28-летний форвард «Виннипега» отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:1).

Коннор в третий раз за карьеру преодолел отметку в 80 очков за сезон. По этому показателю он занимает второе место в истории «Атланты» и «Джетс», уступая только Илье Ковальчуку – 4 раза.

Напомним, «Виннипег» является правопреемником «Атланты» после переезда франшизы перед сезоном-2011/12.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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