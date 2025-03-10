Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за календарный месяц. У Александра 157 шайб за карьеру в марте, у Уэйна – в декабре

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам за календарный месяц.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Эта шайба стала для него 157-й за карьеру в марте.

Таким образом, Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки (157 в декабре) по количеству голов за один календарный месяц в истории НХЛ .