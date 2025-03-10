Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за календарный месяц. У Александра 157 шайб за карьеру в марте, у Уэйна – в декабре
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам за календарный месяц.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эта шайба стала для него 157-й за карьеру в марте.
Таким образом, Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки (157 в декабре) по количеству голов за один календарный месяц в истории НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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