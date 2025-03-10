Строум провел 500-й матч в НХЛ. У форварда «Вашингтона» 365 очков в лиге

Дилан Строум провел 500-й матч в НХЛ.

Юбилейной для форварда «Вашингтона » стала игра против «Сиэтла» (4:2). В этом матче он забил гол.

Всего на счету Дилана Строума 365 (136+229) очков в 500 играх в регулярных чемпионатах НХЛ .