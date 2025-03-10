Кузьменко остался без очков в первых 2 матчах за «Лос-Анджелес». У него 3 броска и «+2» за 15:08 против «Вегаса»

Андрей Кузьменко остался без очков в первых 2 матчах за «Лос-Анджелес».

Форвард, перешедший на дедлайне из «Филадельфии», не отметился результативными действиями в играх с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ) и «Вегасом » (6:5).

В 46 играх в текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 20 (6+14) очков при полезности «минус 10».

В матче против «Голден Найтс» Кузьменко (15:08, 0:25 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, 1 блоком и 1 перехватом, а также допустил 2 потери.