Кузьменко остался без очков в первых 2 матчах за «Лос-Анджелес». У него 3 броска и «+2» за 15:08 против «Вегаса»
Андрей Кузьменко остался без очков в первых 2 матчах за «Лос-Анджелес».
Форвард, перешедший на дедлайне из «Филадельфии», не отметился результативными действиями в играх с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ) и «Вегасом» (6:5).
В 46 играх в текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 20 (6+14) очков при полезности «минус 10».
В матче против «Голден Найтс» Кузьменко (15:08, 0:25 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ, 1 блоком и 1 перехватом, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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