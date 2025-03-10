Овечкин делит с Коннором 4-е место в гонке снайперов в сезоне НХЛ – по 33 шайбы. У Александра 2-й результат по голам в среднем за игру – 0,69

Александр Овечкин делит с Кайлом Коннором 4-е место в гонке снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Сиэтлом » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, поразив пустые ворота.

Гол стал для 39-летнего россиянина 33-м в 48 матчах в сезоне. Форвард «Кэпиталс» делит 4-е место в гонке снайперов лиги с Кайлом Коннором из «Виннипега » (33 шайбы в 65 играх).

В топ-3 идут Леон Драйзайтль («Эдмонтон », 46 в 63), Вильям Нюландер («Торонто », 35 в 63) и Марк Шайфли («Виннипег», 35 в 65).

При этом у Александра 2-й показатель в сезоне (среди игроков, забросивших более 1 шайбы) по голам в среднем за игру – 0,69. Он уступает только Драйзайтлю (0,73).

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки – 8 шайб