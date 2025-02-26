Воронков сделал 2 передачи в матче с «Далласом». У него 19+20 в 49 играх сезона
Дмитрий Воронков набрал 39-е очко в сезоне-2024/25.
Нападающий «Коламбуса» сделал 2 передачи в матче против «Далласа» (6:4).
Он провел на льду 17:06 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 1 бросок.
Всего на счету Дмитрия Воронкова теперь 39 (19+20) баллов в 49 играх сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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