Воронков сделал 2 передачи в матче с «Далласом». У него 19+20 в 49 играх сезона

Дмитрий Воронков набрал 39-е очко в сезоне-2024/25.

Нападающий «Коламбуса » сделал 2 передачи в матче против «Далласа » (6:4).

Он провел на льду 17:06 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 1 бросок.

Всего на счету Дмитрия Воронкова теперь 39 (19+20) баллов в 49 играх сезона НХЛ .