Воронков набрал 0+2 против «Чикаго», прервав серию из 3 игр без очков. У него 37 баллов и «+15» в 48 матчах в сезоне

Дмитрий Воронков набрал 0+2 с «Чикаго», прервав серию из 3 игр без очков.

Форвард «Коламбуса » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:1).

В активе 24-летнего россиянина стало 37 (19+18) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+15».

Сегодня Воронков (15:20, 1:32 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю. Также он получил малый штраф в концовке 3-го периода.