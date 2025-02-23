Воронков набрал 0+2 против «Чикаго», прервав серию из 3 игр без очков. У него 37 баллов и «+15» в 48 матчах в сезоне
Дмитрий Воронков набрал 0+2 с «Чикаго», прервав серию из 3 игр без очков.
Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:1).
В активе 24-летнего россиянина стало 37 (19+18) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+15».
Сегодня Воронков (15:20, 1:32 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю. Также он получил малый штраф в концовке 3-го периода.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости