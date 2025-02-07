Федотов отразил 14 бросков «Вашингтона» из 18, пропустив 4+ шайбы в 7-й раз в сезоне. У него 11 поражений в 17 играх при 87,7% сэйвов
Иван Федотов отразил 14 из 18 бросков «Вашингтона».
Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч с «Кэпиталс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь «Флайерс» пропустил 4+ шайбы в 7-м матче из 17 в текущем сезоне (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,26).
На его счету 4 победы (все – в ноябре прошлого года), 11 поражений и 2 неполных игры без исхода.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем