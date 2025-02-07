Федотов отразил 14 бросков «Вашингтона» из 18, пропустив 4+ шайбы в 7-й раз в сезоне. У него 11 поражений в 17 играх при 87,7% сэйвов

Иван Федотов отразил 14 из 18 бросков «Вашингтона».

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч с «Кэпиталс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь «Флайерс» пропустил 4+ шайбы в 7-м матче из 17 в текущем сезоне (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,26).

На его счету 4 победы (все – в ноябре прошлого года), 11 поражений и 2 неполных игры без исхода.

Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 15 шайб