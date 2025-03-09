Маккиннон о хет-трике Ничушкина: «Вэл просто потрясающий. Он был очень хорош с тех пор, как вернулся после травмы»

Нэтан Маккиннон оценил хет-трик Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (7:4).

«Очевидно, Вэл с его хет-триком просто потрясающий.

Он был очень хорош с тех пор, как вернулся [после травмы]. Я не думаю, что мы проигрывали с тех пор.

Он однозначно заслужил такой большой вечер», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон .

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