Ничушкин с 3+1, Стэмкос с 1-м хет-триком за «Нэшвилл» и Брэди Ткачак с дублем в 500-м матче – звезды дня в НХЛ
Валерий Ничушкин, Стивен Стэмкос и Брэди Ткачак – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – капитан «Оттавы» Брэди Ткачак, сделавший дубль с голом в овертайме в матче с «Рейнджерс» (4:3 ОТ). Форвард провел свою 500-ю игру в регулярках.
Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос, забросивший 3 шайбы в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для него 14-м за карьеру в рамках регулярок и первым в составе «Предаторс».
Первая звезда – форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин с 4 (3+1) очками в матче с «Торонто» (7:4). Хет-трик стал для него первым за карьеру в рамках регулярок и 2-м с учетом плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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