Ничушкин с 3+1, Стэмкос с 1-м хет-триком за «Нэшвилл» и Брэди Ткачак с дублем в 500-м матче – звезды дня в НХЛ

Валерий Ничушкин, Стивен Стэмкос и Брэди Ткачак – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – капитан «Оттавы» Брэди Ткачак , сделавший дубль с голом в овертайме в матче с «Рейнджерс» (4:3 ОТ). Форвард провел свою 500-ю игру в регулярках.

Вторая звезда – форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос , забросивший 3 шайбы в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ). Хет-трик стал для него 14-м за карьеру в рамках регулярок и первым в составе «Предаторс».

Первая звезда – форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин с 4 (3+1) очками в матче с «Торонто» (7:4). Хет-трик стал для него первым за карьеру в рамках регулярок и 2-м с учетом плей-офф.