Джаред Беднар: «Ничушкин – элитный хоккеист. Один из лучших 200-футовых игроков в НХЛ»

Джаред Беднар высоко отозвался о Валерии Ничушкине.

Форвард «Колорадо » ранее набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (7:4) и был признан первой звездой игры.

«Я считаю его элитным. Один из лучших 200-футовых игроков (так называют универсальных хоккеистов, хорошо действующих во всех трех зонах и отрабатывающих в атаке и обороне – Спортс’‘) в лиге. Есть ребята, которые приходят на ум, некоторые из них играют на разных позициях, например, Александр Барков, Джек Айкел, и вы пытаетесь найти таких больших вингеров.

Ничушкин – один из таких парней. Для меня он один из лучших 200-футовых игроков в игре», – сказал тренер «Колорадо».