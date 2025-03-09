Галиев о календаре КХЛ: «Я бы еще матчей прибавил – 72, например, то есть плюс 4. Но у нас тяжеловато это будет с перелетами»

Станислав Галиев отметил, что увеличил бы количество матчей в сезоне.

– Нам без разницы, когда будет начинаться сезон. По количеству игр получится одно и то же.

Но я бы еще матчей прибавил бы – 72, например, то есть плюс четыре. Но у нас тяжеловато это будет с перелетами.

– А если бы была «московская классика», какие команды должны были бы открывать?

– ЦСКА – «Спартак ». Мне кажется, это интересно будет. В «Лужниках» давайте, я только за! – сказал нападающий ЦСКА Станислав Галиев.