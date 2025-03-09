Станислав Галиев: «Если бы Овечкин вернулся, это был бы плюс для КХЛ. Величайший игрок с нами, в России, лучший снайпер НХЛ»

Станислав Галиев высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

«Если бы Овечкин вернулся, это был бы плюс для лиги. Величайший игрок будет с нами, в России, лучший снайпер НХЛ .

И, наверное, особенно круто это будет для московского «Динамо ». Это тот человек, которого они вырастили», – сказал нападающий ЦСКА Станислав Галиев.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.