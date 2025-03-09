Дебур пошутил о дебюте Рантанена за «Даллас»: «Думаю, мы его оставим. Он нам подходит»

Питер Дебур оценил дебют Микко Рантанена в составе «Далласа».

Нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче против «Эдмонтона» (4:5).

Рантанен был обменян из «Каролины», ранее выменявшей его у «Колорадо», в «Даллас» 7 марта. Форвард подписал контракт со «Старс» на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов.

«Я думаю, Рантанен нам подходит. Я думаю, мы его оставим», – с улыбкой сказал главный тренер «Далласа » Питер Дебур .