Дебур пошутил о дебюте Рантанена за «Даллас»: «Думаю, мы его оставим. Он нам подходит»
Питер Дебур оценил дебют Микко Рантанена в составе «Далласа».
Нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче против «Эдмонтона» (4:5).
Рантанен был обменян из «Каролины», ранее выменявшей его у «Колорадо», в «Даллас» 7 марта. Форвард подписал контракт со «Старс» на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов.
«Я думаю, Рантанен нам подходит. Я думаю, мы его оставим», – с улыбкой сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
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