Фетисов о переезде «Куньлуня» в Петербург: «Раскрутят китайский бренд и передадут в Пекин. Тимченко строил «СКА-Арену», он же отвечает за эту команду»

Вячеслав Фетисов прокомментировал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

О решении китайского клуба стало известно вчера. Из-за этого КХЛ перенесла публикацию календаря на сезон-2025/26.

«Смысл есть во всем. Геннадий Николаевич [Тимченко] строил «СКА-Арену», и он же отвечает за эту китайскую команду.

Так понимаю, решили таким образом загрузить арену играми и попробовать раскрутить китайский бренд в нашей стране. Может, раскрутят и передадут обратно в Пекин.

Санкт-Петербург привык к одной команде – как в хоккее, так и в футболе. Но теперь там будет играть «Куньлунь ». Будет интересно, посмотрим.

Надеюсь, что «Куньлунь» найдет свой дом в Питере и будет зрительский интерес», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!