Фетисов о переезде «Куньлуня» в Петербург: «Раскрутят китайский бренд и передадут в Пекин. Тимченко строил «СКА-Арену», он же отвечает за эту команду»
Вячеслав Фетисов прокомментировал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.
О решении китайского клуба стало известно вчера. Из-за этого КХЛ перенесла публикацию календаря на сезон-2025/26.
«Смысл есть во всем. Геннадий Николаевич [Тимченко] строил «СКА-Арену», и он же отвечает за эту китайскую команду.
Так понимаю, решили таким образом загрузить арену играми и попробовать раскрутить китайский бренд в нашей стране. Может, раскрутят и передадут обратно в Пекин.
Санкт-Петербург привык к одной команде – как в хоккее, так и в футболе. Но теперь там будет играть «Куньлунь». Будет интересно, посмотрим.
Надеюсь, что «Куньлунь» найдет свой дом в Питере и будет зрительский интерес», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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