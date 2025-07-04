40-летний Бернс о переходе в «Колорадо»: «Я все еще очень мотивирован для одной большой цели. С нетерпением жду знакомства с ребятами»
Брент Бернс заявил, что все еще жаждет выиграть Кубок Стэнли.
40-летний защитник подписал контракт с «Колорадо» на год. Бернс провел в НХЛ 1632 матча с учетом плей-офф за 21 сезон, но ни разу не брал Кубок Стэнли.
«Я люблю хоккей, страсть очень важна. Главное, что у меня еще есть к чему стремиться.
Я все еще очень мотивирован для одной большой цели. Это то, чего я действительно хочу.
С нетерпением жду, когда приеду туда и стану частью команды, познакомлюсь с ребятами и вернусь к рутине на катке», – сказал Брент Бернс.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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