Айзерман о «Детройте» на рынке свободных агентов: «Все, с кем мы надеялись поговорить, были обменяны или продлили контракты. С Марнером даже не было возможности пообщаться»
«Ред Уингс» не совершили крупных подписаний после открытия рынка свободных агентов. Клуб обменял Владимира Тарасенко в «Миннесоту», а также выменял у «Анахайма» Джона Гибсона.
«Все парни, с которыми мы надеялись поговорить, продлили контракты или были обменяны до этого. В случае с Марнером у нас даже не было возможности пообщаться. С этим мало что можно поделать.
Знаю, что есть пара команд, которые хотят обменять некоторых игроков по разным причинам.
Я намерен обсудить со всеми [генменеджерами] их планы на межсезонье, есть ли у них какие-то дыры в составе, которые нужно заполнить, или игроки на обмен.
Посмотрим, появится ли что-нибудь на следующей неделе или около того», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.
Патрик Кэйн и «Детройт» продлили контракт на год с зарплатой 3 млн долларов. Есть бонусы за достижения – 4 млн