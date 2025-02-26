Григоренко о заменах вратарей СКА: «Тренерское решение, чтобы взбодрить команду. У клубов, выигрывающих кубки, несколько голкиперов, не вижу проблем»

Михаил Григоренко не видит проблем в частых заменах вратарей в СКА.

25 февраля петербургский клуб проиграл «Спартаку» (2:7) на своей арене в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг поменял вратарей во втором периоде – в 16-й раз в этом сезоне.

– 2:7 после двух периодов. С каким планом выходили на третий период?

– Понятно, что тяжело что то при таком счете сделать. Была задача выйти, работать, стараться, а там будь что будет. Жалко, что не удалось забросить в третьем периоде.

– Снова по ходу матча была замена вратаря. Дает ли это команде какой-то заряд эмоций?

– Здесь уже тренерское такое решение, нацеленное на то, чтобы взбодрить команду. Никому не приятно, когда меняют вратаря. И игрокам, и особенно самим вратарям. Мы одна команда, работаем все вместе.

Не вижу проблем, когда в сезоне играет несколько вратарей. Команды, которые выигрывают кубки, у них несколько вратарей. Всякое бывает, травмы. Здесь много факторов, – сказал нападающий СКА.