Григоренко о плей-офф: «СКА без разницы, против кого играть, готовимся к любому сопернику»

Михаил Григоренко заявил, что СКА не выбирает соперников по плей-офф КХЛ.

Петербургский клуб набрал 71 балл после 58 игр и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Здесь все команды хорошие. Соперников не выбирают. СКА нужно стараться выигрывать все матчи до конца чемпионата. Нам без разницы против кого играть. Мы готовимся к любому сопернику», – сказал нападающий СКА Григоренко.

Андронов о СКА: «Неважно, с какого места мы выйдем в плей-офф. Главное – найти игру, которая будет приносить успех»