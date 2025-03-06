Вячеслав Анисин: «В СКА доверяют молодым, рискуя результатами. Заврагин играет, Демидов не по годам уверен, Короткий на глазах прибавляет. Ни в одном клубе КХЛ подобного доверия нет»

Вячеслав Анисин похвалил СКА за работу с молодыми игроками.

Армейцы идут на седьмом месте в Западной конференции, набрав 73 очка за 62 матча.

«В мое время, когда я играл, великий Анатолий Владимирович Тарасов доверил место в воротах совсем юному, 17-летнему Владиславу Третьяку .

Тогда и началась великая карьера нынешнего президента ФХР. Сейчас в СКА доверяют молодым – играет вратарь Егор Заврагин , не по своим годам уверенную игру демонстрирует Иван Демидов . Посмотрите, как на глазах прибавляет Матвей Короткий . Ни в одном другом клубе КХЛ подобным доверием не пользуется молодежь.

С такой молодежью никакие легионеры не нужны. Необходимо доверять молодым и, порой рискуя результатами, в СКА идут на то, чтобы молодежь регулярно играла», – сказал бывший игрок СКА Вячеслав Анисин .

Роман Ротенберг: «Петербург – хоккейная столица России, а в начале КХЛ были Ярославль, Казань. У СКА лучший дворец в мире, академия, мы опережаем США и Канаду во многом»