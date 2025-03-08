«Торонто» предлагал два пика 1-го раунда, Минтена и Коуэна за Рантанена. «Каролина» отказалась меняться с конкурентом по конференции (Ник Кипреос)

«Торонто» хотел выменять Микко Рантанена у «Каролины».

Вчера финский форвард перешел в «Даллас» за Логана Станковена, два выбора в первом раунде драфта и два пика в третьем раунде.

«Они предложили Минтена , Коуэна и два пика в первом раунде в обмен на Рантанена . Это был их главный ход.

«Каролина» отказалась, опасаясь встречи с «Торонто » и Рантаненом в плей-офф, и обратилась к командам из Западной конференции», – заявил инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.

20-летний Минтен провел 20 матчей в этом сезоне НХЛ. Его отдали в «Бостон» в качестве компенсации при обмене Брэндона Карло.

19-летний Коуэн был выбран под 28-м общим номером на драфте-2023. Сейчас он выступает в юниорской лиге Онтарио (OHL).

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