«Торонто» предлагал два пика 1-го раунда, Минтена и Коуэна за Рантанена. «Каролина» отказалась меняться с конкурентом по конференции (Ник Кипреос)
«Торонто» хотел выменять Микко Рантанена у «Каролины».
Вчера финский форвард перешел в «Даллас» за Логана Станковена, два выбора в первом раунде драфта и два пика в третьем раунде.
«Они предложили Минтена, Коуэна и два пика в первом раунде в обмен на Рантанена. Это был их главный ход.
«Каролина» отказалась, опасаясь встречи с «Торонто» и Рантаненом в плей-офф, и обратилась к командам из Западной конференции», – заявил инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.
20-летний Минтен провел 20 матчей в этом сезоне НХЛ. Его отдали в «Бостон» в качестве компенсации при обмене Брэндона Карло.
19-летний Коуэн был выбран под 28-м общим номером на драфте-2023. Сейчас он выступает в юниорской лиге Онтарио (OHL).
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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