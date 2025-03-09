Стэмкос сделал 1-й хет-трик за «Нэшвилл» – с голом в овертайме в матче с «Чикаго». У форварда 4+4 в 3 играх после 13 подряд с 0+0

Стивен Стэмкос сделал 1-й хет-трик за «Нэшвилл».

Форвард «Предаторс» забросил все 3 шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (3:2 ОТ) и стал первой звездой.

В 63 матчах в сезоне у 35-летнего канадца 41 (21+20) очко в 63 играх при полезности «минус 19». В последних 3 играх – 8 (4+4) баллов и «+4».

До текущей результативной серии Стэмкос не набирал очки в 13 матчах подряд.

Добавим, что матч с 3+ шайбами стал для Стивена 14-м за карьеру в рамках регулярок.