Стэмкос сделал 1-й хет-трик за «Нэшвилл» – с голом в овертайме в матче с «Чикаго». У форварда 4+4 в 3 играх после 13 подряд с 0+0
Стивен Стэмкос сделал 1-й хет-трик за «Нэшвилл».
Форвард «Предаторс» забросил все 3 шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 ОТ) и стал первой звездой.
В 63 матчах в сезоне у 35-летнего канадца 41 (21+20) очко в 63 играх при полезности «минус 19». В последних 3 играх – 8 (4+4) баллов и «+4».
До текущей результативной серии Стэмкос не набирал очки в 13 матчах подряд.
Добавим, что матч с 3+ шайбами стал для Стивена 14-м за карьеру в рамках регулярок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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