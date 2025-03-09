Вратарь «Калгари» Вульф сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в матче с «Монреалем». У претендента на приз лучшему новичку 22 победы в 38 играх при 91,5% сэйвов
Вратарь «Калгари» Дастин Вульф сделал 3-й шатаут в сезоне.
23-летний голкипер «Флэймс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:0).
Американец отразил все 26 бросков по своим воротам. В текущем сезоне у него 22 победы в 38 играх при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.
По числу матчей на ноль среди вратарей-новичков Вульф, являющийся одним из претендентов на «Колдер Трофи», догнал Лееви Мериляйнена из «Оттавы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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