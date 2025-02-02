Вратарь «Калгари» Вульф стал лучшим новичком января в НХЛ. У него 7 побед в 10 играх при 92,2% сэйвов

Вратарь «Калгари» Дастин Вульф стал лучшим новичком января в НХЛ.

23-летний американец провел 10 матчей в первом месяце 2025 года – 7 побед и 3 поражения при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32).

Вульф обошел двух других вратарей – Лееви Мериляйнена из «Оттавы» (5 побед в 8 играх, 92,8% сэйвов) и Якуба Добеша из «Монреаля » (4 победы в 6 играх, 91,2% сэйвов), а также защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (13 очков в 14 играх, 1+12) и форварда «Детройта » Марко Каспера (12 очков в 14 играх, 7+5).

Отметим, что ранее в этом сезоне новичками месяца признавались форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (октябрь), форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини (ноябрь) и Хатсон (декабрь).