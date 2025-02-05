Мичков – 4-й в списке претендентов на «Колдер» по мнению The Score. Лидирует вратарь «Калгари» Вульф

Матвей Мичков занимает четвертое место в числе претендентов на «Колдер».

The Score выложил свою версию топ-5 в борьбе за приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.

Возглавляет рейтинг голкипер «Калгари» Дастин Вульф . На его счету 19 побед за 31 матч при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.

В тройку вошли защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон , набравший 40 (3+37) очков за 53 игры, а также Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» (17+22 в 43 матчах).

На счету Мичкова 34 (14+20) очков в 53 играх за «Филадельфию». Замыкает пятерку вратарь «Оттавы» Лееви Мериляйнен , в активе которого 8 побед в 12 матчах. Он отражает в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,99.

Вратарь «Калгари» Вульф стал лучшим новичком января в НХЛ. У него 7 побед в 10 играх при 92,2% сэйвов