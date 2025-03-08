«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей – СКА. Команда Разина идет 3-й на Востоке

«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей.

Команда Андрея Разина уступила СКА со счетом 2:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Для петербуржцев это вторая победа подряд.

Клуб из Магнитогорска занимает 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 63 игр. Армейцы идут седьмыми на Западе, на их счету 75 баллов.