«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей – СКА. Команда Разина идет 3-й на Востоке
«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей.
Команда Андрея Разина уступила СКА со счетом 2:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Для петербуржцев это вторая победа подряд.
Клуб из Магнитогорска занимает 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 63 игр. Армейцы идут седьмыми на Западе, на их счету 75 баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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