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Никитин о 3:5 от «Динамо»: «Можно заставить работать, но невозможно заставить побеждать. Это должно быть внутри. Проблема в отсутствии фокуса»

Игорь Никитин подвел итоги матча против «Динамо» (3:5).

«Неприятно, конечно, такие матчи проигрывать. Играли-то неплохо, поэтому, честно говоря, даже слов нет. Можно заставить работать, но невозможно заставить побеждать. Это должно быть внутри.

К сожалению, у нас сегодня внутри были какие-то другие компоненты, может быть, уже поздравляли девушек с наступающим праздником.

У нас была иллюзия, что когда Исаев вернется, все будет хорошо. Те, кто поопытнее, понимают, что Исаев – важная часть, но хоккей – это командный вид спорта. Когда команда заряжена, сражается, отсутствие Шалунова или Исаева не имеет большого значения.

Думали, что проблема в отсутствии Исаева, а сейчас все видят, что проблема в отсутствии не то чтобы концентрации, а фокуса», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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