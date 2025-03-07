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  • Кудашов о 5:3 с «Локомотивом»: «Поначалу мы плохо играли в определенных моментах. Затем добавили, выправили игру и дожали соперника»
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Кудашов о 5:3 с «Локомотивом»: «Поначалу мы плохо играли в определенных моментах. Затем добавили, выправили игру и дожали соперника»

Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Локомотива» (5:3).

– Хочу поблагодарить болельщиков, они гнали нас вперед, как всегда, и помогали выиграть матч. Также хочу поздравить всех женщин с 8 марта и пожелать всего самого наилучшего.

По игре, думаю, хоккей всем понравился. Поначалу мы плохо играли в определенных моментах. Затем добавили, выправили игру и дожали соперника.

– Насколько было важно переломить игру с таким соперником, как «Локомотив» с 1:3?

– Важно. Для психологии. Да вообще важно было выиграть. В плей-офф будет все видно. Может быть, важно было по соплям получить и злее быть.

– Сегодня результат делали бывшие игроки «Локомотива» Кудрявцев и Ильенко. Выходя на матч против бывшей команды, сильно влияет на настрой игрока?

– Раньше было мало игр. Поэтому матчи с «бывшими» были особенными. А сейчас мы пятую игру с «Локомотивом» провели. Стало много игр, и такое понятие, как родная команда или дерби, размывается.

– Вы сказали до игры, что шесть игр с «Локомотивом» много. Разверните мысль свою…

– Ровный и ритмичный календарь хочется. Не понимаю, каким боком тут «Локомотив». Понял бы, если шесть игр со «Спартаком» и ЦСКА играли бы. А так не могу понять, какая связь.

– Перед матчем Бреннана Менелла вывели из списка травмированных. Есть даты когда его ждать?

– Даты нет. Только начал кататься.

– Матч судила опытная бригада. Но показалось, что после отмены гола они забыли про зафиксированное удаление. Расскажите про эпизод вашими глазами…

– Я не особо разбираюсь в правилах. Я видел, что была отмена. Было удаление. У меня нет претензий. Судьи у нас профессионалы, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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