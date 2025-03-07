Давыдов о Голдобине и Морозове вне заявки «Спартака»: «На носу плей-офф – поздно воспитывать игроков. Задача тренеров – их развивать и направлять, а не тюкать»

Виталий Давыдов высказался о Николае Голдобине вне заявки «Спартака».

Голдобин и Иван Морозов не вошли в состав на игру с «Куньлунем». Алексей Жамнов также не выпускал их в третьих периодах матчей против СКА (7:2) и «Авангарда» (1:5).

– Честно скажу, не совсем понимаю последние комментарии в прессе Леши Жамнова, который довольно жестко отозвался о лидерах команды – Голдобине и Морозове . Мне кажется, здесь проявляется нехватка тренерского опыта.

– Почему?

– На носу плей-офф, когда уже поздно воспитывать игроков и особенно лидеров. В начале и даже середине чемпионата такое еще может сработать, а сейчас тренер очень серьезно рискует. Хоккеисты, особенно современные – люди ранимые, а иногда и обидчивые, все на больших контрактах.

Но самое главное, что мне не совсем понятны претензии в такой форме к Голдобину и Морозову. Их звено, по большому счету, вытянуло для «Спартака» весь прошлый сезон, да и в нынешнем чемпионате они были заметны. Талантливые ребята! Задача тренеров – их развивать и направлять, а не тюкать.

Тот же Леша Ковалев , еще один наш воспитанник, который у лавочки рядом со своим тезкой Жамновым , должен это подсказать.

– Перед плей-офф такие комментарии не нужны?

– «Спартак» неплохо проходит регулярный чемпионат, много эффектных матчей. Но при нынешней формуле вся суть чемпионата – подготовиться к плей-офф, именно Кубок поставит всем правильные оценки.

Вижу команды, которые эту задачу решают – например, «Локомотив», «Трактор», «Салават», надеюсь, московское «Динамо». Надеюсь, последние комментарии из «Спартака» не выведут из этого списка красно-белую команду, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .

Жамнов о Голдобине и Морозове: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании. Если бы скамейка была подлиннее, то многие бы сидели сегодня»