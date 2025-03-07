Давыдов о Голдобине и Морозове вне заявки «Спартака»: «На носу плей-офф – поздно воспитывать игроков. Задача тренеров – их развивать и направлять, а не тюкать»
Голдобин и Иван Морозов не вошли в состав на игру с «Куньлунем». Алексей Жамнов также не выпускал их в третьих периодах матчей против СКА (7:2) и «Авангарда» (1:5).
– Честно скажу, не совсем понимаю последние комментарии в прессе Леши Жамнова, который довольно жестко отозвался о лидерах команды – Голдобине и Морозове. Мне кажется, здесь проявляется нехватка тренерского опыта.
– Почему?
– На носу плей-офф, когда уже поздно воспитывать игроков и особенно лидеров. В начале и даже середине чемпионата такое еще может сработать, а сейчас тренер очень серьезно рискует. Хоккеисты, особенно современные – люди ранимые, а иногда и обидчивые, все на больших контрактах.
Но самое главное, что мне не совсем понятны претензии в такой форме к Голдобину и Морозову. Их звено, по большому счету, вытянуло для «Спартака» весь прошлый сезон, да и в нынешнем чемпионате они были заметны. Талантливые ребята! Задача тренеров – их развивать и направлять, а не тюкать.
Тот же Леша Ковалев, еще один наш воспитанник, который у лавочки рядом со своим тезкой Жамновым, должен это подсказать.
– Перед плей-офф такие комментарии не нужны?
– «Спартак» неплохо проходит регулярный чемпионат, много эффектных матчей. Но при нынешней формуле вся суть чемпионата – подготовиться к плей-офф, именно Кубок поставит всем правильные оценки.
Вижу команды, которые эту задачу решают – например, «Локомотив», «Трактор», «Салават», надеюсь, московское «Динамо». Надеюсь, последние комментарии из «Спартака» не выведут из этого списка красно-белую команду, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
Жамнов о Голдобине и Морозове: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании. Если бы скамейка была подлиннее, то многие бы сидели сегодня»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий