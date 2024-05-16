Маршанд надеется сыграть в 6-м матче с «Флоридой». Капитан «Бостона» тренировался во втором звене и первой спецбригаде большинства
Брэд Маршанд может сыграть в матче против «Флориды».
Капитан «Бостона» провел тренировку с командой в преддверии шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерс».
Напомним, что Брэд Маршанд пропустил четвертую и пятую игры серии после силового приема Сэма Беннетта в третьем матче.
На тренировке «Бостона» Маршанд тренировался во второй тройке нападения вместе с Чарли Койлом и Трентом Фредриком. Также Брэд участвовал в работе первой спецбригады большинства.
Маршанд выступил перед журналистами и сообщил, что надеется сыграть в шестом матче серии.
На данный момент «Флорида» ведет 3-2 в серии.