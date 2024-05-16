Маршанд надеется сыграть в 6-м матче с «Флоридой». Капитан «Бостона» тренировался во втором звене и первой спецбригаде большинства

Брэд Маршанд может сыграть в матче против «Флориды».

Капитан «Бостона» провел тренировку с командой в преддверии шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерс».

Напомним, что пропустил четвертую и пятую игры серии после силового приема Сэма Беннетта в третьем матче.

На тренировке « » Маршанд тренировался во второй тройке нападения вместе с и Трентом Фредриком. Также Брэд участвовал в работе первой спецбригады большинства.

Маршанд выступил перед журналистами и сообщил, что надеется сыграть в шестом матче серии.

На данный момент « » ведет 3-2 в серии.