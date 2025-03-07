Грошев дисквалифицирован на 10 матчей АХЛ за расистские высказывания в адрес соперника
Нападающий системы «Тампы» провел 46 матчей в нынешнем сезоне АХЛ и набрал 11 (5+6) очков.
«Нападающий «Сиракьюз Кранч» Максим Грошев отстранен на 10 игр за использование расистских высказываний в адрес соперника во время игры против «Рочестера» 1 марта.
Грошев уже пропустил одну игру из-за дисквалификации и сможет вернуться 30 марта.
АХЛ стремится создать безопасную, инклюзивную культуру, свободную от оскорблений, домогательств и всех форм неэтичного поведения или неправомерных действий, и считает, что индивидуальное обучение инклюзивности является ключевым элементом улучшения культуры всей лиги.
Грошеву будет предоставлена возможность поработать с Коалицией по инклюзивности игроков НХЛ (NHL PIC) для участия в образовательных мероприятиях по вопросам расизма и инклюзивности.
Он сможет обратиться к президенту и главному исполнительному директору АХЛ Скотту Хаусону с просьбой о сокращении дисквалификации и восстановлении после пропуска восьми игр на основе оценки его прогресса в NHL PIC», – говорится на сайте АХЛ.
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