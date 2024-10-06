«Тампа» отправила Грошева в АХЛ
Максим Грошев отправлен в АХЛ.
«Тампа» перевела 22-летнего форварда в фарм-клуб из тренировочного лагеря основной команды.
В прошлом сезоне Максим Грошев набрал 30 (10+20) очков в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сиракьюз».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тампы»
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