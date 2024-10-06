«Тампа» отправила Грошева в АХЛ

Максим Грошев отправлен в АХЛ.

«Тампа » перевела 22-летнего форварда в фарм-клуб из тренировочного лагеря основной команды.

В прошлом сезоне Максим Грошев набрал 30 (10+20) очков в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сиракьюз ».