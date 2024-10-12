Грошев набрал 1+1 за фарм «Тампы» в 1-м матче в сезоне АХЛ – с «Ютикой». У Мисюля «минус 1» и 6 минут штрафа
Максим Грошев набрал 1+1 за фарм «Тампы» в 1-м матче в сезоне АХЛ.
Гол и передача 22-летнего форварда помогли «Сиракьюзу» разгромить «Ютику» (5:0) в стартовом для обеих команд матче регулярного чемпионата АХЛ.
Россиянин завершил игру с полезностью «+2» и был признан третьей звездой.
Грошев начал свой второй сезон в Северной Америке. В прошлом сезоне экс-игрок СКА набрал 30 (10+20) очков в 67 играх за «Кранч» в АХЛ при полезности «+8». В 7 играх Кубка Колдера добавил 1 (0+1) балл.
Добавим, что в составе «Кометс» (фарма «Нью-Джерси») на лед вышел защитник Даниил Мисюль. Он завершил игру с полезностью «минус 1» и набрал 6 минут штрафа.
В прошлом сезоне в его активе было 44 матча за «Ютику» в регулярке и 14 (4+10) очков при полезности «+1» и 47 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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