Фридман о Рантанене: «Переговоры по новому контракту зашли в тупик. Пока что ситуация в режиме ожидания»

Эллиотт Фридман сказал, что переговоры по контракту Микко Рантанена в тупике.

Ранее сообщалось, что «Каролина » согласна обменять форварда в «Даллас », если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что техасский клуб и игрок не смогли договориться об условиях. В итоге «Харрикейнс» могут вернуться к вариантам с другими командами.

«Переговоры по новому контракту зашли в тупик. Пока что ситуация в режиме ожидания. Посмотрим», – написал инсайдер Sportsnet в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.

Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь .

Аналитик The Athletic о Рантанене: «Если уже 3 разные команды не хотят давать ему 14 млн, то он их не заслуживает, возможно»