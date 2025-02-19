Разин ударил по стеклу после 1:2 от «Авангарда»: «Эмоции. Если бы стоял манекен Герман, как у «Трактора», я бы двоечку пробил»
Андрей Разин объяснил, почему ударил по стеклу после поражения от «Авангарда».
«Металлург» проиграл омскому клубу со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы ударили по стеклу. С чем связаны эмоции?
– В хоккее должны быть эмоции, правильно? У меня они такие. Если бы стоял манекен Герман, как у «Трактора», я бы двоечку пробил.
В ВХЛ когда работал, было железо за спиной, я его корежил, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
«Трактор» «продлил контракт» с манекеном Германом: «Он утвержден тренером по победам на ближайший год. Специалистов такой фактуры на рынке не найти»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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