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  • «Филадельфия» просит за Ристолайнена пик 1-го раунда, проспекта и готового игрока. У 30-летнего защитника нет игр в плей-офф и карьерная полезность «минус 178» (Даррен Дрегер)
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«Филадельфия» просит за Ристолайнена пик 1-го раунда, проспекта и готового игрока. У 30-летнего защитника нет игр в плей-офф и карьерная полезность «минус 178» (Даррен Дрегер)

«Филадельфия» объявила цену за Расмуса Ристолайнена.

Действующий контракт 30-летнего финского защитника со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 5,1 млн долларов действует до 2027 года.

По информации инсайдера Даррена Дрегера, «Флайерс» хотят получить за Ристолайнена пик первого раунда драфта, проспекта и готового игрока уровня НХЛ.

В текущем сезоне в активе Ристолайнена 19 (4+15) очков в 60 матчах при полезности «плюс 4».

Он провел в НХЛ 773 игры, ни разу не участвовал в плей-офф и имеет карьерный показатель полезности «минус 178».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даррена Дрегера
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