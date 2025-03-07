«Филадельфия» просит за Ристолайнена пик 1-го раунда, проспекта и готового игрока. У 30-летнего защитника нет игр в плей-офф и карьерная полезность «минус 178» (Даррен Дрегер)
«Филадельфия» объявила цену за Расмуса Ристолайнена.
Действующий контракт 30-летнего финского защитника со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 5,1 млн долларов действует до 2027 года.
По информации инсайдера Даррена Дрегера, «Флайерс» хотят получить за Ристолайнена пик первого раунда драфта, проспекта и готового игрока уровня НХЛ.
В текущем сезоне в активе Ристолайнена 19 (4+15) очков в 60 матчах при полезности «плюс 4».
Он провел в НХЛ 773 игры, ни разу не участвовал в плей-офф и имеет карьерный показатель полезности «минус 178».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Даррена Дрегера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости