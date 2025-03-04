Мингачев о Мичкове: «Талантливый парень, одаренный, с хоккейным чутьем. Демидов на уровне Матвея, может, даже выше, его тоже ждет хорошее будущее»
Тахир Мингачев высказался об игре Матвея Мичкова в НХЛ.
– Мичкова признали новичком месяца. Как тебе Матвей?
– Талантливый парень, одаренный, с хоккейным чутьем. Дерзкий? Да, и это тоже, у него есть все чтобы там играть.
Думаю, он может вырасти до уровня топ-игрока, я рад, что наши парни сияют.
Демидов, на мой взгляд, на уровне Мичкова, может быть, даже выше, не могу сказать точно. Тоже пацан молодец, его тоже ждет хорошее будущее, главное без травм, – сказал нападающий ЦСКА Тахир Мингачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости