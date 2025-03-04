Мингачев о Мичкове: «Талантливый парень, одаренный, с хоккейным чутьем. Демидов на уровне Матвея, может, даже выше, его тоже ждет хорошее будущее»

Тахир Мингачев высказался об игре Матвея Мичкова в НХЛ.

– Мичкова признали новичком месяца. Как тебе Матвей?

– Талантливый парень, одаренный, с хоккейным чутьем. Дерзкий? Да, и это тоже, у него есть все чтобы там играть.

Думаю, он может вырасти до уровня топ-игрока, я рад, что наши парни сияют.

Демидов , на мой взгляд, на уровне Мичкова, может быть, даже выше, не могу сказать точно. Тоже пацан молодец, его тоже ждет хорошее будущее, главное без травм, – сказал нападающий ЦСКА Тахир Мингачев.