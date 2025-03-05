«Коламбус» продлил контракт с Оливером на 6 лет, кэпхит – 3 млн долларов. У форварда 12+9 в 61 матче, 11 драк и 113 минут штрафа в сезоне

«Коламбус» продлил контракт с Мэтью Оливером на 6 лет.

Новое соглашение 28-летнего нападающего с «Джекетс» с общей суммой 18 миллионов долларов рассчитано до окончания сезона-2030/31. Среднегодовая зарплата игрока составит 3 миллиона.

Оливер мог стать неограниченно свободным агентом по завершении текущего сезона. На его счету 21 (12+9) балл в 61 матче текущего регулярного чемпионата.

Он лидирует в команде по числу силовых приемов (232) и штрафных минут (113, из них 55 за 11 драк).

«Мэтью Оливер стал важной частью нашей команды как на льду, так и за его пределами, благодаря своей работоспособности, преданности делу, лидерским качествам и другим неоценимым характеристикам, которые необходимы для успеха клуба.

Мы поставили перед собой задачу сохранить Мэтью в составе, и мы в восторге от того, что он и его семья останутся частью нашей франшизы на долгие годы», – сообщил генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл .