Генменеджер «Коламбуса» о Проворове: «Я не собираюсь его обменивать, он хочет остаться. Надеемся, что подпишем долгосрочный контракт»

Генменеджер «Коламбуса» высказался о будущем Ивана Проворова.

Срок контракта 28-летнего защитника с кэпхитом 6,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В этом регулярном чемпионате на счету Ивана Проворова 28 (7+21) очков в 61 матче.

«У меня было несколько бесед с [агентом] Марком Гандлером. Прови хочет остаться здесь.

Сейчас у нас разные мнения по срокам и деньгам, что нормально. Но я сказал ему, что не собираюсь его обменивать.

Для меня этот год, вероятно, отличается от других лет в качестве генерального менеджера. То, через что эти парни прошли в этом году, и как они держались вместе, я очень впечатлен этим. Я не понимаю, как они делали это весь год со всеми травмами и всем, что происходило. Мне не хочется сейчас вырывать ключевого игрока из нашей раздевалки.

Вчера я сказал его агенту, что не собираюсь его обменивать. Это продлится до лета, как я и предполагал, но мы все еще очень надеемся, что подпишем долгосрочный контракт с Прови», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл .