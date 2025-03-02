Маршанд получил травму в матче с «Питтсбургом» после хита Жозефа. Защитник «Пингвинс» позже ушел со льда после силового от Кастелика

Брэд Маршанд получил травму в матче с «Питтсбургом».

Капитан «Бостона» ушел со льда на 6-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (3:2).

36-летний форвард получил травму верхней части тела после силового приема защитника пенсильванцев Пьера-Оливье Жозефа. Судьи в игре не нашли нарушения правил.

Отметим, что сам Жозеф в итоге тоже ушел со льда в первом периоде – после хита плечом в плечо в исполнении форварда «Брюинс» Марка Кастелика. Игрок бостонцев получил малый штраф.

В текущем сезоне Маршанд набрал 47 (21+26) очков в 61 игре.

«Вероятно, завтра я буду больше знать о его состоянии. Я думаю, что его прижали к борту, и его немного подтолкнули. Считаю, что мы должны были получить большинство в этом моменте», – сказал главный тренер «Бостона » Джо Сакко.