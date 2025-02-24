Маршанд об истекающем контракте: «Планировал играть в «Бостоне» на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось»
Брэд Маршанд оценил ситуацию по поводу истекающего контракта с «Бостоном».
Действующее соглашение 36-летнего нападающего с зарплатой 6,125 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.
«Я всегда планировал играть в «Бостоне» на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось. В клубе знают об этом. Думаю, все об этом знают.
Играть за «Брюинс» – это подарок, и я очень горжусь этим», – сказал канадский нападающий.
В нынешнем сезоне Брэд Маршанд набрал 45 (20+25) очков в 58 матчах регулярного чемпионате НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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