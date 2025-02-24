Маршанд об истекающем контракте: «Планировал играть в «Бостоне» на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось»

Брэд Маршанд оценил ситуацию по поводу истекающего контракта с «Бостоном».

Действующее соглашение 36-летнего нападающего с зарплатой 6,125 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

«Я всегда планировал играть в «Бостоне » на протяжении всей карьеры. Ничего не изменилось. В клубе знают об этом. Думаю, все об этом знают.

Играть за «Брюинс» – это подарок, и я очень горжусь этим», – сказал канадский нападающий.

В нынешнем сезоне Брэд Маршанд набрал 45 (20+25) очков в 58 матчах регулярного чемпионате НХЛ .