Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд

Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:1).

Победа стала для 36-летнего россиянина 3-й подряд и 26-й в 41 матче в текущем сезоне (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).

За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского стало 422 победы в 741 игре. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).

По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (388) занимает 15-е место в истории НХЛ , на 14-м идет Крис Осгуд (391).