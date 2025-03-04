Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд
Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:1).
Победа стала для 36-летнего россиянина 3-й подряд и 26-й в 41 матче в текущем сезоне (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).
За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского стало 422 победы в 741 игре. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (388) занимает 15-е место в истории НХЛ, на 14-м идет Крис Осгуд (391).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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