Алексей Морозов: «Потолок и пол зарплат работают, мы сокращаем разрыв в зарплатах между топовыми командами и теми, кто идет ниже. В чемпионате есть интрига!»
Алексей Морозов отметил, что в чемпионате КХЛ есть интрига.
– Как оцените плотность в нынешнем чемпионате КХЛ?
– Нам приятно, ведь мы мы планомерно шли к тому, чтобы болельщикам было интересно каждый день открывать турнирную таблицу и смотреть на перемещения команд.
Потолок и пол зарплат работают, мы сокращаем разрыв в зарплатах между топовыми командами и теми, кто идет ниже. Это работает, в чемпионате есть интрига!
Сейчас сложно предположить, кто на кого попадет в плей-офф, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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