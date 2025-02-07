Алексей Морозов: «Потолок и пол зарплат работают, мы сокращаем разрыв в зарплатах между топовыми командами и теми, кто идет ниже. В чемпионате есть интрига!»

Алексей Морозов отметил, что в чемпионате КХЛ есть интрига.

– Как оцените плотность в нынешнем чемпионате КХЛ?

– Нам приятно, ведь мы мы планомерно шли к тому, чтобы болельщикам было интересно каждый день открывать турнирную таблицу и смотреть на перемещения команд.

Потолок и пол зарплат работают, мы сокращаем разрыв в зарплатах между топовыми командами и теми, кто идет ниже. Это работает, в чемпионате есть интрига!

Сейчас сложно предположить, кто на кого попадет в плей-офф, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов .