Пашков о КХЛ: «Скопировали НХЛ, ввели потолки и пол зарплат, а на выходе – нуль интриги в борьбе за плей-офф. Это большая проблема, надо обсуждать»
– Как оцените зимний отрезок сезона?
– Есть группа из шести-семи команд, которые способны всерьез побороться за Кубок Гагарина, это плюс.
Минус – отсутствие конкуренции на границах кубковых восьмерок в конференциях. Это большая проблема. Чемпионат длинный, из 68 матчей, но, получается, что в последние месяцы большого спортивного значения он не имеет. Нет конкуренции – нет и развития.
– В чем причина?
– Это один из главных вопросов всего чемпионата. Мы скопировали НХЛ, ввели потолки, а также полы зарплат – а на выходе на протяжении половины чемпионата нуль интриги в борьбе за места в плей-офф.
В первые годы КХЛ, когда никаких потолков не было, за плей-офф команды сражались до последнего матча, а нередко и до последнего периода чемпионата. Парадокс? Надо обсуждать! – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
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