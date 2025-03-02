Пашков о КХЛ: «Скопировали НХЛ, ввели потолки и пол зарплат, а на выходе – нуль интриги в борьбе за плей-офф. Это большая проблема, надо обсуждать»

Александр Пашков высказался о проблемах КХЛ.

– Как оцените зимний отрезок сезона?

– Есть группа из шести-семи команд, которые способны всерьез побороться за Кубок Гагарина , это плюс.

Минус – отсутствие конкуренции на границах кубковых восьмерок в конференциях. Это большая проблема. Чемпионат длинный, из 68 матчей, но, получается, что в последние месяцы большого спортивного значения он не имеет. Нет конкуренции – нет и развития.

– В чем причина?

– Это один из главных вопросов всего чемпионата. Мы скопировали НХЛ , ввели потолки, а также полы зарплат – а на выходе на протяжении половины чемпионата нуль интриги в борьбе за места в плей-офф.

В первые годы КХЛ, когда никаких потолков не было, за плей-офф команды сражались до последнего матча, а нередко и до последнего периода чемпионата. Парадокс? Надо обсуждать! – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .