«Торонто» отправил 38-летнего Ривса на драфт отказов. Кэпхит игрока – 1,35 млн долларов

«Торонто» отправил Райана Ривса на драфт отказов.

38-летнего форварда может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдет, «Торонто » получит возможность отправить его в АХЛ.

В текущем сезоне Ривс провел 35 матчей и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» среднем игровом времени 7:48.

Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 1,35 млн долларов рассчитан до 2026 года.