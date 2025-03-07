«Торонто» отправил 38-летнего Ривса на драфт отказов. Кэпхит игрока – 1,35 млн долларов
«Торонто» отправил Райана Ривса на драфт отказов.
38-летнего форварда может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдет, «Торонто» получит возможность отправить его в АХЛ.
В текущем сезоне Ривс провел 35 матчей и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» среднем игровом времени 7:48.
Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 1,35 млн долларов рассчитан до 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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