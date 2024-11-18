Ривс дисквалифицирован на 5 игр за удар плечом в голову Нерсу
Райан Ривс дисквалифицирован на 5 матчей за удар в голову Дарнеллу Нерсу.
В начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Эдмонтоном» (4:3 ОТ) форвард «Лифс» нанес мощный удар плечом в голову защитнику «Ойлерс».
Игрок «нефтяников» не смог продолжить матч. Судьи удалили Ривса до конца игры.
Дисквалификация стала для 37-летнего игрока 4-й в карьере. По условиям коллективного соглашения, из его зарплаты удержат 35 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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