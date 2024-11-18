Ривс дисквалифицирован на 5 игр за удар плечом в голову Нерсу

Райан Ривс дисквалифицирован на 5 матчей за удар в голову Дарнеллу Нерсу.

В начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто » и «Эдмонтоном » (4:3 ОТ) форвард «Лифс» нанес мощный удар плечом в голову защитнику «Ойлерс».

Игрок «нефтяников» не смог продолжить матч. Судьи удалили Ривса до конца игры.

Дисквалификация стала для 37-летнего игрока 4-й в карьере. По условиям коллективного соглашения, из его зарплаты удержат 35 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.