Ривс о драке Гребенкина: «Новый боец в городе, мне это нравится. Не ожидал от него, хотя русские, как правило, сильные»
Райан Ривс положительно оценил драку Никиты Гребенкина в выставочном матче.
В третьем периоде предсезонного матча между «Торонто» и «Оттавой» (5:6 ОТ) 21-летний игрок «Лифс» подрался с форвардом «Сенаторс» Адамом Годеттом.
После боя экс-игрок «Металлурга» стал эмоционально заводить публику.
«Новый боец в городе. Мне это очень нравится. Приятно видеть, когда молодежь так вовлечена», – сказал Ривс.
Тафгай «Торонто» также ответил на вопрос о том, ожидал ли он такого от Гребенкина: «Нет. Хотя русские, как правило, сильные».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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