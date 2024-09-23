Ривс о драке Гребенкина: «Новый боец в городе, мне это нравится. Не ожидал от него, хотя русские, как правило, сильные»

Райан Ривс положительно оценил драку Никиты Гребенкина в выставочном матче.

В третьем периоде предсезонного матча между «Торонто » и «Оттавой» (5:6 ОТ) 21-летний игрок «Лифс» подрался с форвардом «Сенаторс» Адамом Годеттом .

После боя экс-игрок «Металлурга» стал эмоционально заводить публику.

«Новый боец в городе. Мне это очень нравится. Приятно видеть, когда молодежь так вовлечена», – сказал Ривс .

Тафгай «Торонто» также ответил на вопрос о том, ожидал ли он такого от Гребенкина : «Нет. Хотя русские, как правило, сильные».