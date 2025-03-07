Хедман травмировался в игре с «Баффало». У 34-летнего защитника «Тампы» 50 очков в сезоне

Виктор Хедман получил травму в игре «Тампы» с «Баффало».

Это произошло в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ в результате контакта с Алексом Таком .

34-летний защитник разминал ногу на скамейке запасных, но после разговора с тренерским штабом он досрочно завершил игру, проведя в ней 2 минуты и 57 секунд.

«Тяжело терять его в любой части сезона. Завтра мы все узнаем», – сказал главный тренер «Тампы » Джон Купер .

В текущей регулярке на счету Хедмана 50 (11+39) очков в 60 матчах при полезности «плюс 14».

«Тампа» выменяла у «Сиэтла» Гурде и Бьоркстранда по итогам трехстороннего трейда с участием «Детройта»