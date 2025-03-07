Хедман травмировался в игре с «Баффало». У 34-летнего защитника «Тампы» 50 очков в сезоне
Виктор Хедман получил травму в игре «Тампы» с «Баффало».
Это произошло в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ в результате контакта с Алексом Таком.
34-летний защитник разминал ногу на скамейке запасных, но после разговора с тренерским штабом он досрочно завершил игру, проведя в ней 2 минуты и 57 секунд.
«Тяжело терять его в любой части сезона. Завтра мы все узнаем», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
В текущей регулярке на счету Хедмана 50 (11+39) очков в 60 матчах при полезности «плюс 14».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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